La clinica Santa Chiara contro il Cantone: «Rimborso o fallimento»

«Il Cantone vuole fare la pianificazione ospedaliera sulle nostre spalle», ha raccontato la dottoressa Daniela Soldati, membro del CdA della clinica Santa Chiara di Locarno, in un’intervista pubblicata oggi sulle pagine del Caffè. La struttura, inclusa nella rete di istituti in prima linea nella lotta contro il coronavirus, avrebbe registrato nel periodo di lotta alla pandemia dei costi extra pari a 2,6 milioni di franchi, costi per i quali si chiede ora il rimborso a Bellinzona. «Lo scorso agosto», spiega Soldati, «abbiamo inviato una richiesta al Cantone. Ce l’hanno rimandata indietro dicendo che valuteranno e pagheranno quando decideranno loro». Ma se un rimborso non dovesse arrivare a breve, le conseguenze per la clinica potrebbero essere gravi: «Se non c’è una via d’uscita concreta non ci resta che ridurre l’organico, licenziare dei dipendenti, o dichiarare fallimento. Fino ad ora i medici proprietari della clinica hanno cercato di contribuire alle perdite, ma in queste condizioni non si va avanti in eterno», ha sottolineato Soldati sulle pagine del domenicale. «Forse Bellinzona non si rende conto che noi, come qualsiasi altra attività, a fine anno dobbiamo chiudere i conti. E in questo caso non tornano, non per colpa nostra ma perché siamo stati inseriti nella rete COVID e abbiamo sostenuto delle spese». Una situazione che, sottolinea il Caffè, accomunerebbe tutte le cliniche del cantone.