Basta varcarne i cancelli per avere l’impressione di entrare in un altro mondo. In un’atmosfera di colorata meraviglia, dove il tempo si ferma e la natura sfoggia tutto il suo splendore. Non per nulla il Parco delle camelie di Locarno è una delle tappe obbligate dei molti tour turistici organizzati che giungono in città. E non per nulla proprio di recente l’International camellia society (ICS) ha rinnovato al gioiello locarnese l’attestato che lo qualifica come «International garden of excellence» per ulteriori dieci anni. Un’eccellenza di cui sono ben coscienti anche le autorità cittadine, tanto che è allo studio un progetto di secondo ampliamento del parco, dopo quello già concretizzato nel 2007. «Si tratta – conferma al Corriere del Ticino il municipale Bruno Buzzini – di un fiore all’occhiello...