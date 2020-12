Ha suscitato parecchie discussione fin dalla sua presentazione la mozione di Alberto Akai e confirmatari il cui obiettivo è la creazione di una decina di parcheggi provvisori in piazza Grande, con la conseguente riapertura al traffico del cuore locarnese. Era quindi prevedibile che la proposta finisse per dividere anche la Commissione della Legislazione, mentre quella del Piano regolatore (così come il Municipio) si è espressa contro il volere dei mozionanti. A sostenere l’idea – pensata per i periodi in cui la piazza è libera da eventi e con l’obiettivo di ridare vigore ai commerci – è la minoranza commissionale, che si esprime in un rapporto redatto da Mauro Belgeri (PPD). È invece Luca Renzetti (PLR) ad aver allestito il rapporto di maggioranza, che si allinea a quanto già espresso dall’altra commissione e nel preavviso dell’Esecutivo.

Il Cantone e gli autosili

Quest’ultimo ricordava che l’eliminazione degli stalli in piazza era stata posta come condizione dal Cantone per concedere la licenza di costruzione per l’autosilo di piazza Castello. Inoltre il Municipio aveva pure ricordato che nelle immediate vicinanze del centro , oltre a quest’ultimo, vi è anche il parcheggio sotterraneo di Largo Zorzi. Strutture, dunque, sufficienti per servire anche la piazza Grande.

Di altro parere la minoranza commissionale, che in un lungo rapporto auspica «per il salotto cittadino una modifica di paradigma radicale». Sottoscrivendo la richiesta dei mozionanti, si sottolinea, fra l’altro, come «la pedonalizzazione totale in una piccola cittadina ha condotto nel suo centro a progressive chiusure e partenze di commerci, che danno una pessima immagine del comparto». Benvengano i parcheggi provvisori, insomma, mentre – per Belgeri e confirmatari – i grandi eventi andrebbero spostati nella rotonda di piazza Castello.

