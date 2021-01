Era da quasi 10 anni che il Comune di Losone sperimentava un costante, per quanto contenuto, aumento degli abitanti. La pandemia sembra, però, aver messo fine a questa tendenza. Dopo aver raggiunto nel 2019 i 6.722 residenti, lo scorso anno la popolazione è scesa nuovamente a quota 6.678. «Il calo è stato segnato, in particolare, da un balzo del 35% della mortalità rispetto all’anno precedente. Dietro questo numero si nasconde la scomparsa di tante persone, a cui il leggero aumento delle nascite non riesce a dare conforto», si sottolinea in un nota.

L’emergenza sanitaria sembra avere avuto conseguenze anche sul movimento della popolazione. Meno persone hanno, infatti, deciso di trasferirsi a Losone. Un calo che non è stato attenuato dalla riduzione delle partenze.

La diminuzione ha avuto un contraccolpo soprattutto sulla componente svizzera della popolazione. Infatti, mentre ticinesi e altri confederati sono diminuiti, i residenti di origine straniera sono aumentati leggermente. «Un dato che può essere spiegato dal fatto che, in generale, la popolazione straniera vanta un’età media più bassa, mentre tra le persone anziane, ritenute maggiormente vulnerabili al COVID-19, si registra una più alta percentuale di svizzeri», conclude la nota.