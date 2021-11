Eccellere nella propria passione, tanto da portarla a livelli non lontani dal professionismo. Lo hanno fatto per decenni i cantori del Coro Palestrina di Locarno, punto di riferimento nell’ambito della polifonia sacra che ha saputo guadagnarsi riconoscimenti anche a livello internazionale. Voci importanti, insomma, che hanno da poco smesso di cantare, forse per sempre, a poche settimane dall’anno che avrebbe segnato il 75.esimo di fondazione. «Ci piange il cuore – sottolinea la presidente Beatrice Debernardis –, ma il numero ridotto di cantori rendeva ormai insostenibile l’attività». Anche il rinomato Palestrina, insomma, risente di un’evoluzione che sta toccando molte corali amatoriali, confrontate con una costante emorragia di voci. Molteplici le cause della crisi, per la formazione locarnese...