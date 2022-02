«Nella gestione e nella proposta culturale a Locarno si sta perdendo tempo. Bisogna agire per non perdere ciò che s’è costruito in tanti anni». Parliamo di cultura a Locarno e Pierre Casé è certamente qualificato a farlo. Rinomato artista, è stato presidente della Società pittori scultori e architetti svizzeri e direttore artistico della Pinacoteca Casa Rusca a Locarno. Casé si dice piuttosto preoccupato dell’immobilismo culturale che sta avvolgendo la città. «L’annullamento del concorso per la direzione dei servizi culturali è stato un passo falso che ha creato un black out nelle proposta di mostre, incontri ed eventi legati soprattutto alle belle arti. Fa male vedere Casa Rusca e i musei cittadini chiusi d’inverno. Certo, la pandemia non ha aiutato, ma si sta temporeggiando, invece di accelerare....