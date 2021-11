La cultura alza la testa e si riprende il suo spazio

Uniti per risolvere i problemi «La Commissione da un lato funge da referente», sottolinea ancora la nostra interlocutrice. «Dall’altro, però, fornisce anche l’occasione per discutere delle problematiche riscontrate sul territorio, che mettendoci assieme possiamo cercare di risolvere». E, come accennato in apertura, si sono già individuati alcuni punti che necessitano d’azione e sui quali, impegnandosi, si può intervenire. «In particolare v’è la necessità di spazi adeguati per gli eventi culturali, da poter condividere e da mettere in rete», sottolinea Nancy Lunghi. «Così per la prossima riunione prevista a dicembre, ognuno di noi si è impegnato a fornire una mappatura di questi spazi».

Eventi in rete

Il secondo grande tema individuato è la «sempre verde» necessità di migliorare il coordinamento degli eventi. «In particolare pensiamo allo sviluppo di un’agenda condivisa», spiega ancora Nancy Lunghi. «Uno strumento molto utile per gli addetti ai lavori, che vorremmo poi mettere anche a disposizione del pubblico». Il tutto per evitare «nocive» sovrapposizioni nella variegata offerta locarnese, ma anche per non sentire più – appunto sul fronte del pubblico – «stasera non c’è nulla da fare». Tempo addietro uno strumento simile era già nato su iniziativa dell’Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese (ERS), ma dopo un promettente decollo non ha ulteriormente guadagnato quota. Il sindaco di Muralto Stefano Gilardi, che all’interno dell’ERS si occupa proprio della cultura, si sta quindi già prodigando per rialimentare l’utilizzo e la condivisione di questa piattaforma. «La messa in rete degli spazi, la condivisione delle esperienze e l’agenda coordinata possono anche portare a ottimizzare le spese, affievolendo le difficoltà di Comuni o attori culturali che non dispongono di grossi budget», conclude Nancy Lunghi. Ma non prima di confidarci un altro desiderio della Commissione: quello di rendere più «internazionale» la cultura del Locarnese, migliorando su questo fronte anche l’informazione. Perché, insomma, in Ticino «le persone non devono fermarsi solo a Lugano».