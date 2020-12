Ovunque prenda dimora la solidarietà, là si condivide tutto. Il pane sì, ma anche gioie e dolori. I momenti difficili e quelli di festa. Se volete respirare tale filosofia, varcate la soglia di Casa Martini a Locarno. Vi accorgerete presto che il centro di via Vallemaggia – realizzato dalla Società Mutuo soccorso, affidato alla Fondazione Francesco di fra Martino Dotta e aperto un anno fa – sta raggiungendo i suoi obiettivi ed è ormai diventato un punto di riferimento per tante persone sole o in difficoltà e per le altre istituzioni attive sul territorio. Naturale, dunque, che lo sia anche – e soprattutto – durante il periodo delle feste. Così, mentre aumentano le azioni spontanee di sostegno alla struttura di prima accoglienza, quest’ultima – seppur dovendo giustamente adeguarsi alle limitazioni...