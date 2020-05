È una specie di magia quella che, ogni giorno, si concretizza fra le mura di Casa Martini, dove tutto (ma proprio tutto, difficoltà comprese) si trasforma in solidarietà. Se n’è avuta dimostrazione nelle ultime settimane, con la nascita spontanea di un servizio di pranzi da asporto, gratuito fin dall’inizio. E ancora in questi giorni, con la riapertura – sia pure a orario ridotto – della mensa sociale. Un avvio in salita ma con molta energia, insomma, quello del centro locarnese di prima accoglienza, voluto dalla Società mutuo soccorso e affidato alla Fondazione Francesco di fra Martino Dotta. La struttura ha infatti dovuto far fronte all’emergenza coronavirus solo dopo poco più di un mese dall’apertura. Eppure, come si diceva, ogni ostacolo è stato trasformato in opportunità. E, soprattutto,...