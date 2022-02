Non cala tuttavia l’attenzione degli uomini ancora impegnati sul posto. La siccità, le caratteristiche del terreno e le peculiarità degli incendi di sottosuolo però non permettono di dichiarare spento definitivamente l’incendio, spiegano i Pompieri. Infatti, sono possibili delle riaccensioni di focolai puntuali.

Per questo motivo, è entrato in vigore il nuovo dispositivo di sorveglianza, che prevede la presenza costante di piccoli distaccamenti di militi sia durante la notte, sia durante il giorno. Questi militi avranno il compito di sorvegliare e ispezionare la zona interessata, per identificare e segnalare rapidamente qualsiasi situazione di pericolo. Allo stesso tempo, sono state predisposte le risorse per poter reagire tempestivamente ed efficacemente.