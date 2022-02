La fibra ottica si fa largo nel Borgo

Il ridente e soleggiato Borgo è conosciuto soprattutto per i suoi ritmi rilassati, tra un caffè e una passeggiata al sole del suo lungolago. Ultimamente però, oltre alla contemplazione delle bellezze che offre, Ascona pensa anche alla velocità. Procedono infatti spediti i lavori per l’installazione di una connessione in fibra ottica conosciuta come Fibre To The Home (FTTH) per tutte le abitazioni e gli uffici del Comune. È il progetto della Ascona4net controllata da Swiss4net, holding di Zugo che in Ticino ha già installato questa rete anche a Chiasso, Vacallo, Morbio Inferiore e Balerna. Il progetto è iniziato nel settembre del 2020 procedendo per zone e dovrebbe concludersi entro la fine di quest’anno. «Hanno cominciato le installazioni nella parte nord di Ascona, verso Losone, posando prima...