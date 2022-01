Il risanamento milionario tuttora in corso della storica funicolare Locarno-Orselina non porterà sostanziali benefici ai disabili. Chi è in sedia a rotelle, dunque, dovrà continuare a servirsi di auto private o bus per raggiungere il santuario della Madonna del Sasso. «I costi di adeguamento delle porte e delle pedane delle storiche vetture - protette come bene culturale d’interesse cantonale, ndr - e degli interventi alle stazioni di partenza e arrivo della funicolare per le esigenze dei visitatori disabili sarebbero stati eccessivi», conferma l’architetto Paolo Pedrazzini, presidente della Fondazione della Funicolare Locarno-Madonna del Sasso SA, proprietaria dell’impianto di risalita cittadino. E dopo aver esaminato il «dossier risanamento» allestito dalla Fondazione, anche il Cantone, tramite...