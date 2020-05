Si fa presto a chiamarla isola felice. Certo, l’affermazione non è completamente sbagliata, ma neanche del tutto corretta. Lo vedremo con calma, prima però vi sveliamo l’argomento, che è di quelli che fanno discutere: l’aggregazione nel Locarnese. Ne parliamo oggi perché il 2020 avrebbe dovuto essere un anno importante per tre motivi: l’elezione delle prime storiche autorità del neonato Comune di Verzasca, lo scorso 5 aprile; il rilancio del discorso per un’eventuale fusione fra la Città e gli enti locali della cintura; e lo «sblocco» delle nozze fra Cevio e i paesi della Val Rovana. Il coronavirus ha rovesciato le prospettive e congelato momentaneamente le buone intenzioni. Tutto è rimandato forse all’autunno per il primo punto, e alla legislatura breve 2021-2024 per gli altri due.

