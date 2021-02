Con due candidati e solamente per il Consiglio comunale. Così si presenterà alle elezioni comunali la sezione di Losone della Lega dei ticinesi. La relativa lista è appena stata consegnata e vi figurano i nomi di due giovani che già erano in lizza lo scorso anno. Si tratta di Moreno Milani (nel 2020 candidato anche al Municipio) e Michele Grünenfelder. La decisione di non puntare ad alcun seggio nell’Esecutivo è dovuta anche alla rinuncia all’attività politica di Orlando Guidetti, nello scorso aprile in lista come indipendente e le cui dimissioni dal Consiglio comunale saranno discusse il 22 febbraio.