La montagna dei locarnesi riapre i battenti

Dopo il periodo di revisione degli impianti, la montagna dei locarnesi è di nuovo accessibile. La Cardada Impianti Turistici SA comunica infatti che dal 19 dicembre funivia e seggiovia sono nuovamente in funzione, nel rispetto delle regole dettate dalla pandemia (carico ridotto a 2/3). In particolare, la seggiovia Cardada - Cimetta viaggerà ogni venerdì, sabato e domenica (chiusa lunedì - giovedì), e tutti i giorni durante le vacanze di Natale e Carnevale.

Diverse le possibilità di svago e relax all’aria aperta con passeggiate o escursioni in vetta, con o senza racchette da neve, cimentarsi con le slitte, giocare con la panchina gigante, l’altalena, il fotospot Grand Tour of Switzerland, il «geocaching» e decollare per fantastici voli in parapendio. Condizioni permettendo, durante le serate di luna piena per il mese di gennaio e febbraio 2021, verranno riproposte le suggestive uscite guidate con le racchette per le quali è richiesta l’iscrizione.

Pietanze da asporto