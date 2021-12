Finora ne avevamo solo letto. Oppure avevamo visto sulla carta come l’hanno immaginata gli architetti dello studio Baserga e Mozzetti di Muralto. Ora la nuova casa comunale di Losone fa il suo ingresso nella realtà. In centro paese, proprio davanti all’attuale sede dell’amministrazione e della polizia, hanno fatto la propria apparizione le modine che ne disegnano i limiti nello spazio. E – ovviamente – nel contempo il Municipio ha pubblicato la relativa domanda di costruzione, consultabile fino al 17 dicembre. Si tratta di un’opera importante, che permetterà di ridisegnare il nucleo del comune, intento del quale si discuteva da decenni, come pure della necessità di dare una sede consona a tutti i servizi della pubblica amministrazione. Da qui il concorso di architettura, che ha portato alla scelta del lavoro denominato Centrum. Quest’ultimo prevede l’edificazione di un volume di tre piani a pianta quadrata, ubicato sul lato sud-est del comparto, liberando anche uno spazio che diventerà una nuova piazza – punto d’incontro attualmente inesistente a Losone – a contatto con la vicina chiesa di San Rocco e con l’ex casa comunale. All’interno del palazzo troveranno posto l’amministrazione comunale, l’ufficio controllo abitanti, il Servizio finanze, le istituzioni sociali, la Polizia comunale e spazi comuni. Nella parte interrata sarà pure realizzato un autosilo con 27 posti. Al piano terra è previsto uno spazio coperto che potrà essere utilizzato per l’organizzazione di eventi.