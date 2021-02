Dopo il doloroso annullamento della scorsa primavera, anche quest’anno Camelie Locarno non potrà avere luogo. La manifestazione era in calendario al Parco delle Camelie dal 19 al 23 marzo, ma «alla luce dell’attuale situazione pandemica e della sua prevedibile evoluzione, un normale svolgimento della rassegna è purtroppo difficilmente immaginabile», scrive il comitato organizzatore in una nota. È quindi con rammarico che si prende atto del fatto che per il secondo anno consecutivo si dovrà annullare l’evento a causa del coronavirus.

Rischi finanziari elevati

«Questo anche a fronte di un rischio finanziario non indifferente», sottolinea poi la nota. «Lo scorso marzo – ricordano infatti gli organizzatori – l’annullamento dell’ultimo minuto dell’evento aveva comportato per la Società Svizzera della Camelia una perdita finanziaria di svariate migliaia di franchi, che non è stato possibile compensare con nessuna forma di aiuto straordinario fra le varie messe in campo dallo Stato».

Il parco sarà aperto

Per gli amanti della camelia non tutto è comunque perso, poiché l’infrastruttura pubblica open-air, ovvero il Parco delle Camelie di Locarno, sarà infatti normalmente e gratuitamente accessibile al pubblico anche nei giorni previsti per l’esposizione. L’ultima edizione di Camelie Locarno si era tenuta nel marzo del 2019 e aveva fatto segnare un record di presenze, con oltre 12.000 visitatori. La Società Svizzera della Camelia – incrociando le dita – dà quindi appuntamento agli appassionati nella primavera del 2022. Già note le date ufficiali: dal 23 al 27 marzo.

