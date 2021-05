I dispositivi di protezione Come accennato, il lavoro dei soccorritori del SALVA è stato fortemente condizionato sotto il profilo operativo dalla pandemia. In particolare durante il lockdown l’organizzazione ha dovuto essere rivista in modo importante. E il SALVA si è pure confrontato, in taluni momenti, con grosse difficoltà nel reperire sul mercato i cosiddetti dispositivi di protezione personale, i disinfettanti, alcuni medicinali e altro materiale sanitario monouso, i cui prezzi di fornitura hanno subito anche importanti oscillazioni. «Siamo però soddisfatti di essere sempre riusciti a garantire al nostro personale di poter operare in piena sicurezza e a proteggere adeguatamente i nostri pazienti», commenta ancora l’ente presieduto dal dottor Lorenzo Tomasetti.

Il boom di fine anno

«Fino all’autunno vi era pure una forte preoccupazione per gli introiti principali delle ambulanze», si legge ancora nel messaggio. «Da marzo a luglio il numero di richieste d’intervento ha subito una riduzione importante rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e questo ci aveva fortemente allarmato in quanto l’ammanco in termini di fatturato equivaleva a oltre 200.000 franchi». I motivi del calo degli interventi durante il lockdown risultano evidenti per una regione per altro a forte carattere turistico e tenendo conto che i trasferimenti intraospedalieri di malati di Covid-19 venivano eseguiti dall’esercito. Ma nei mesi successivi, dopo le aperture, si sono addirittura registrate cifre record, con un picco di ben 572 interventi nel solo mese di dicembre.

Rimanendo in tema di ambulanze, le missioni effettuate da quelle del SALVA nel 2020 sono state in totale 5.562, contro le 5.359 dell’anno precedente, per una media giornaliera di oltre 15. A 15 anni dalla nascita dell’ente unico del Locarnese si rileva inoltre un aumento degli interventi (allora 4.118) di oltre il 35%. La distribuzione sui vari giorni della settimana è risultata leggermente differente rispetto al passato, con un numero maggiore il giovedì e il venerdì e con un leggero calo nel fine settimana. Stabile, invece, la ripartizione tra fascia diurna e serale/notturna: 76% e rispettivamente 24%. Gli effetti del lockdown, infine, si sono sentiti anche circa i luoghi degli interventi: calati in generale quelli in strada, negli uffici, negli esercizi pubblici e così via; saliti quelli nelle case dei pazienti, nelle cliniche e negli studi medici. Nel Locarnese, è noto, vi è un forte tasso di popolazione anziana, che per altro ha sofferto maggiormente la pandemia. Non a caso nel 2020 gli interventi a favore di persone con più 70 anni ha raggiunto il 70% del totale.