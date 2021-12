«Anche in condizioni difficili, caratterizzate dal perdurare della pandemia, la nostra associazione ha dimostrato ancora una volta, grazie alla sua storia, all’esperienza, al voler fare e all’impegno di tutti, di essere sempre presente ed efficiente». Così si è espresso il presidente di Pro Militia sezione della Svizzera italiana, Angelo Polli, riconfermato per un ulteriore mandato - come una parte del comitato uscente - in occasione dell’assemblea ordinaria svoltasi di recente a Muralto.