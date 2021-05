«In un anno così particolare, dove una pandemia ha sorpreso e bloccato il mondo e dove popolazione, imprese e realtà economiche hanno vissuto e vivono tuttora pesanti conseguenze, era inevitabile confrontarsi con una perdita finanziaria per un ente pubblico che vuole essere attivo al fianco di chi ha bisogno. I consuntivi confermano una cosa già risaputa: abbiamo tutti perso qualcosa nel 2020, come persone e come società. A noi tutti ora, anche come Municipio, rimboccarci le maniche e ripartire, con un utilizzo ancor più oculato delle risorse per non penalizzare il futuro della Città». Così il municipale Davide Giovannacci, a capo del Dicastero finanze di Locarno, commenta il Consuntivo 2020 della Città, che mostra un disavanzo d’esercizio di 7,4 milioni di franchi, figlio di 94.887.383 franchi registrati alle uscite e 87.442.624 a quelle delle entrate. Gli investimenti lordi ammontano invece a 10,1 milioni.

A pesare sulle casse comunali, dunque, il nuovo coronavirus: il Preventivo allestito prima che il mondo venisse sconvolto dalla pandemia, infatti, ipotizzava una chiusura a pareggio. «Se è vero che le proiezioni effettuate in pieno lockdown, che prevedevano un risultato della gestione corrente negativo oscillante fra 4 e 12 milioni di franchi, si sono fortunatamente rivelate troppo pessimistiche, l’impatto resta comunque serio, sia perché va a ridurre le riserve di capitale proprio (da 18,7 a 11,3 milioni), sia per il fatto che pure gli anni 2021 e 2022 portano con sé diverse incognite», commenta l’Esecutivo in una nota.

Quante entrate in meno

Esecutivo che sottolinea ancora, in riferimento all’anno scorso: «Il risultato negativo del 2020 è da ricondurre in maniera sostanziale alla pandemia. Oltre alla riduzione nella valutazione del gettito fiscale comunale stimata in 3,5 milioni, vi sono numerose fonti d’entrata che ne hanno risentito pesantemente: citiamo ad esempio gli introiti dai parchimetri (0,6 milioni), le tasse del suolo pubblico (0,4 milioni), gli affitti di stabili o strutture (0,4 milioni), le entrate dell’autosilo di largo Zorzi (0,3 mio), oppure ancora le multe di polizia (0,8 milioni)».

Ma gli investimenti non sono mancati

Locarno non ha comunque lesinato sul fronte degli investimenti. Le uscite (al lordo) ammontano a 10,1 milioni (9,3 netti) e concernono ben 67 oggetti. Ecco alcuni esempi: la messa in sicurezza di via Luini (1,5 milioni), interventi al Centro di pronto intervento (1,3 milioni), lavori di ampliamento al cimitero di Santa Maria in Selva (0,7 milioni), manutenzioni a vari stabili e strade comunali (1 milione). «Sono poi stati realizzati, o sono tuttora in corso d’opera, numerosi investimenti di importi sì meno rilevanti, ma che rivestono anche un’importanza per i benefici indiretti che ne derivano», commenta ancora il Municipio. «Citiamo in questo ambito l’introduzione della Zona 30 nel quartiere Campagna, l’ammodernamento della passeggiata in via San Jorio, il progetto spazi pubblici a misura d’anziano, la realizzazione della terza sezione di scuola infanzia e di una supplementare di scuola elementare ai Saleggi, interventi tecnici di sicurezza all’Istituto San Carlo, la manutenzione straordinaria della Collegiata di Sant’Antonio Abate», e così via.

Le misure contro la COVID-19

Locarno, come noto, dispone da diversi anni del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale, che offre un ampio spettro di prestazioni. E da marzo sono gestite anche le rendite ponte COVID. «In ambito pandemico sono state numerose le decisioni tempestive adottate nella primavera 2020 a favore dell’economia locale, come ad esempio l’azzeramento degli interessi fiscali e un approccio più largo verso le richieste di dilazioni di pagamento», spiega poi l’Esecutivo sempre in riferimento a quanto messo in campo per mitigare le conseguenze della pandemia. «Un ulteriore tassello importante è rappresentato dall’introduzione del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito economico COVID-19 che prevede la facoltà, su motivata richiesta, di riduzione di affitti commerciali, delle tasse sul suolo pubblico, oppure della concessione di prestiti. In seguito è stato pure deciso il contributo a favore di aziende formatrici, fissato in 1.200 franchi per ogni nuovo apprendista assunto. Fino ad oggi sono stati elargiti aiuti per complessivi 210.000 franchi, provenienti da 87 richieste».

Il moltiplicatore non si tocca

Infine, il Municipio, in riferimento al Preventivo 2021, conferma la propria volontà di mantenere al 90% il moltiplicatore d’imposta anche a medio termine. «Se i dati del Consuntivo 2020 mostrano la forte presenza della pandemia quale causa principale del peggioramento della situazione di bilancio, l’impatto è tale da imporre la continuazione di un esame critico e rigoroso della composizione ed evoluzione della spesa e delle varie fonti di entrata», conclude l’Esecutivo. «In questo senso, le valutazioni effettuate nel corso dei prossimi mesi confluiranno nelle discussioni sull’elaborazione del documento di Preventivo 2022, rispettivamente delle Linee direttive e Piano finanziario dell’attuale, seppure breve, legislatura».

©CdT.ch - Riproduzione riservata