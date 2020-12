La pandemia e il lockdown nei primi mesi dell’anno – lo si paventava già a maggio – hanno inevitabilmente rallentato il rinnovo delle funivie centovalline, ovvero la Intragna-Pila-Costa e la Verdasio-Rasa. La messa in funzione dei nuovi impianti, dunque, ora è prevista per la Pasqua del 2022. E non per l’anno prossimo, come ipotizzato in un primo momento. Ma questo non peserà sul servizio fornito all’utenza.

«Dal 1. gennaio 2021, come da convenzione, la concessione d’esercizio passerà da FART SA al Comune delle Centovalli», si spiega in una nota dell’Esecutivo capitanato dal sindaco Ottavio Guerra. Che inoltre sottolinea: «Il Consiglio di Stato ha approvato la richiesta del Municipio di rilevare l’eventuale deficit di esercizio delle funivie anche per l’anno 2021».