La piscina del Centro sportivo di Tenero (CST) riscuote da sempre un ampio successo soprattutto nel periodo autunnale e invernale, quando le altre piscine esterne chiudono i battenti. Anche quest’anno la piscina è dunque stata ricoperta con un pallone che assicura condizioni ottimali per il nuoto anche in presenza di temperature esterne molto basse. I residenti nella regione possono far capo alla piscina coperta tra le 12 e le 13.30 dal lunedì al venerdì. L’orario è valido fino al 23 aprile 2021 ed è soggetto a possibili cambiamenti in funzione della clientela presente.

I biglietti d’entrata singoli (adulti: 9franchi; meno di 16 anni: 5 franchi) così come gli abbonamenti di 10 entrate (adulti: 80 franchi; meno di 16 anni: 40 franchi) e stagionali (adulti: 200 franchi; meno di 16 anni: 100 franchi) sono ottenibili al ricevimento e al Bar Lounge Gottardo del CST dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 18.

Sul sito www.cstenero.ch si trovano informazioni dettagliate riguardanti i periodi durante i quali la piscina non sarà agibile al pubblico.