Nuova vita per il percorso ciclabile sul Piano di Magadino, all’interno dell’omonimo Parco. Per agevolare le sempre più gettonate escursioni su due ruote in mezzo alla natura (il tracciato Bellinzona-Locarno è tra i più apprezzati di SvizzeraMobile), è in pubblicazione a Locarno e negli altri comuni coinvolti (Bellinzona, Sant’Antonino e Cadenazzo) la domanda di costruzione per sostituire con un fondo consolidato, omogeneo e adatto a tutti i tipi di biciclette, non solo per le mountain bike dunque, l’attuale strada sterrata che va dall’IDA di Giubiasco fino all’incrocio della cantonale a Quartino. Presentata dalla Fondazione del Parco del Piano di Magadino e dal Consorzio Correzione Fiume Ticino, la domanda di costruzione prevede interventi perlopiù di consolidamento e sistemazione del fondo dell’attuale percorso - nei tratti dove non esiste la pavimentazione d’asfalto - con un apporto di misto granulare là dove manca, il livellamento di tutta la superficie e la compattazione del materiale fresato. Saranno inoltre sostituiti gli attuali parapetti dei tre ponticelli presenti sul tracciato (nei pressi del ristorante La Monda) e la posa di nuovi cartelli segnaletici esterni o «tracciati» sul percorso stesso. Il tutto per circa 314 mila franchi, 250mila dei quali che saranno spesi per il materiale e le opere di pavimentazione fornite dalla Mancini e Marti SA, la ditta che s’è aggiudicata l’appalto sul progetto elaborato dallo studio d’ingegneria Dazio&Associati di Giubiasco.