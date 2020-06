Un’ambientazione insolita, seppur più che conosciuta: il Palexpo. Banchi e sedie a debita distanza, per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Pubblico incluso. All’entrata disinfettante e mascherine, anche se in definitiva nessun consigliere comunale ha deciso di indossarla. Ma facce tutto sommato rilassate, malgrado la non facile situazione, durante la seduta di Consiglio comunale a Locarno, la prima dopo il lockdown imposto dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del nuovo coronavirus, tenutasi appunto all’ex palazzetto FEVI, location di proprietà del Comune, che garantisce gli spazi necessari per la nuova normalità alla quale la nostra società si sta pian piano abituando. Solo otto le persone che abbiamo contato tra il pubblico.

Il passaggio di testimone

Una seduta densa di significato, ma anche di contenuti. Sullo sfondo, inevitabilmente, la pandemia da COVID-19. Anche nei discorsi del presidente del Legislativo Mauro Silacci (PLR) e di Valentina Ceschi (Lega-UDC-Ind.), alla quale è stato passato il testimone di primo cittadino. Un passaggio di consegne che, però, non ha potuto essere festeggiato con il consueto aperitivo. Vice presidente è stato nominato Paolo Tremante (PS).

Silacci ha dunque parlato di un anno intenso, «sia dal punto di vista politico che da quello umano», rivolgendo un pensiero a chi ha perso un proprio caro a causa del virus. «Ci aspettano mesi e forse anche anni, durante i quali dovremo tutti impegnarci profondamente e dare costantemente il meglio di noi stessi, questo per poter arginare le diverse fratture economiche, sociali e psicologiche che il periodo pandemico ha provocato in ampie fasce della popolazione», ha sottolineato l’esponente del PLR prima di cedere la carica alla collega leghista.

E un pensiero di gratitudine la nuova prima cittadina l’ha subito rivolto a chi in questi mesi si è trovato in prima linea nella lotta al virus, come medici, infermieri, agenti di polizia, militi della Protezione civile e così via. Sottolineando a sua volta le sfide, anche economiche, del futuro, Valentina Ceschi ha rimarcato gli insegnamenti che si dovrebbero trarre da questo brutto periodo, parlando – in generale – di collaborazione tra Esecutivo e Legislativo da migliorare. «Non dobbiamo perdere l’amore che ci accomuna per la nostra città e per i nostri cittadini, il lavoro che si dovrà fare sarà tanto e bisogna pensare al bene di tutti, lavorando in maniera omogenea e unita», ha detto. «In segno di rispetto verso questo momento particolare, bisognerebbe accantonare un po’ di manie di protagonismo, che in questo consesso siamo abituati a vedere fin troppo spesso, affinché si possa lavorare in una direzione condivisa per quanto questo possa essere possibile».

Piccoli grandi contributi

Ma la seduta – come detto il tema principale era giocoforza la pandemia – è stata anche il momento per approvare il credito di 1,5 milioni, con il relativo regolamento, che servirà all’istituzione di un fondo per erogare piccoli ma importanti aiuti, sottoforma di prestiti o facilitazioni, alle piccole e medie imprese di Locarno. Il fondo sarà coperto dalla Città per 1,3 milioni, mentre il rimanente dovrebbe provenire da elargizioni private o da contributi di altri enti. Nel contempo, l’Esecutivo ha assicurato attenzione non solo alle aziende, ma anche ai singoli e alle famiglie, applicando in maniera più «elastica» il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale, che già permette un sostegno in questo ambito.

Il messaggio è stato approvato (35 favorevoli e un astenuto) con alcuni emendamenti, che non ne stravolgono gli intendimenti, suggeriti dalla Gestione. Bocciata, invece, la proposta di Paolo Tremante, che chiedeva di tornare all’idea originale, ovvero di elargire aiuti a fondo perso. Una modifica ritenuta sostanziale, che avrebbe comportato il rinvio della trattanda, presentata e affrontata per ovvi motivi con la clausola dell’urgenza. Come richiesto da più parti – a prendere la parola con accorati interventi (non senza alcune critiche sulla gestione della pandemia), tra gli altri, Simone Merlini, Alessandro Spano e Gianbeato Vetterli (PLR), Barbara Angelini Piva (PPD), Pier Mellini (PS) e Bruno Bäriswyl (Lega-UDC-Ind.) – il municipale Davide Giovannacci ha infine assicurato che nei prossimi mesi sarà presentato un aggiornamento del Piano finanziario con un riassetto delle priorità.

