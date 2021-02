Realizzare uno spazio sociale e intergenerazionale all’interno della Rotonda di piazza Castello. È quanto chiede di fare al Municipio cittadino una petizione, lanciata in questi giorni online dal gruppo X Locarno (PPD + indipendenti). Il gruppo, spiegano i suoi vertici al Corriere del Ticino, ha lanciato la raccolta di adesioni, riprendendo uno dei punti del programma politico stilato in vista delle elezioni di aprile. In particolare, toccando il grande tema delle famiglie e dei giovani, il testo che accompagna la petizione sottolinea come i ragazzi necessitino non solo di scuole, mense e servizi extrascolastici, ma «anche di spazi all’aperto, nei quali incontrarsi e crescere armoniosamente». Di qui la richiesta di creare uno spazio intergenerazionale all’interno della grande rotonda, che potrebbe ad esempio comprendere campo di basket, di unihockey, di bocce, uno skate park o ancora una scacchiera e in genere altri giochi per bambini. All’Esecutivo, poi, si chiede anche di ipotizzare l’allargamento del concetto di parco intergenerazionale al resto della città.

La sinistra non ci sta

Una mossa, quella di X Locarno, che è stata mal digerita dal PS cittadino. Perché in Consiglio comunale è tuttora pendente una mozione sul tema, lanciata nel luglio del 2019 e sottoscritta dalla bellezza di 30 membri (sui 40 eletti) del Legislativo cittadino. La mozione chiedeva, appunto, di trasformare in uno luogo di incontro e di svago – insomma un vero e proprio parco urbano – quella che oggi si presenta come una «ciambella stradale di grandi dimensioni» con un «enorme buco, il quale non può venir ignorato e che deve essere considerato a tutti gli effetti come uno spazio di interesse pubblico, meritevole di essere valorizzato». Attorno al tema del parco urbano da inserire in piazza Castello era anche nato un gruppo spontaneo, e interpartitico, che si è prodigato per proporre un concetto attuabile, tenendo conto del fatto che (pandemia permettendo) d’estate la rotonda deve anche ospitare le attività legate al Festival del film. Il Municipio, nelle sue osservazioni, aveva poi confermato di condividere gli auspici dei mozionanti e di aver avviato un processo di approfondimento di «diverse possibilità di sviluppo». Per un progetto dettagliato, però, i tempi non sono ancora maturi. E la pandemia verosimilmente non ha contribuito a velocizzare i tempi. E pendente v’è anche una seconda mozione di Fabrizio Sirica, intitolata «Rotonda a misura d’evento».

La questione della proprietà

L’Esecutivo, come ricorda il PS, è comunque in trattativa con il Cantone, appunto proprietario della rotonda, per un suo acquisto in vista della riqualifica che vada a concretizzare le proposte delle due mozioni. «Sembra quindi del tutto logico che, prima di mettere in pratica qualsiasi intervento, vi sia la necessità di sciogliere questo nodo», aggiunge il PS. Che conclude ricordando anche come, nell’ambito della certificazione UNICEF di città amica dei bambini (vedi CdT di ieri), gli stessi allievi della scuola media di via Varesi abbiano proposto una rotonda «come spazio d’incontro e socializzazione, fatta di decorazioni e abbellimenti» e «punti d’incontro e di divertimento colorati». Un plurale non utilizzato a casaccio, perché in questo contesto viene citato anche il comparto ex macello, dove far interagire bambini, famiglie e anziani.

Insomma, sugli intenti sembrano tutti d’accordo. E visto il tema non c’era da dubitarne. Ma sulle modalità d’azione e sulla paternità delle idee, complice forse la particolare campagna elettorale influenzata dalla pandemia, le varie fazioni non sembrano fare quadrato.

