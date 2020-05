Dopo l’ultima seduta, che si era svolta a inizio marzo nella sala della SES per garantire la distanza sociale imposta dall’emergenza coronavirus, tornerà presto a riunirsi il Consiglio comunale di Locarno. Il presidente del Legislativo Mauro Silacci (PLR), in accordo con il Municipio e con i vari gruppi politici, ha infatti fissato la riunione per lunedì 15 giugno alle 20.15. Ancora una volta, però, teatro della seduta consiliare non sarà Palazzo Marcacci, bensì il Palexpo (ex FEVI). «A marzo avevamo dovuto spostare le seduta all’ultimo minuto, ricevendo un grande aiuto dalla SES», spiega lo stesso Silacci. Ma ora c’è tempo per organizzarsi. «Così abbiamo optato per il Palexpo. Un luogo ideale, perché di proprietà del Comune e dalle dimensioni tali da permettere la necessaria distanza tra i...