«Nonostante i decenni dalla sua introduzione, la polizia di prossimità rimane ancora l’innovazione più importante della polizia oggigiorno». Con questa frase di un noto professore di diritto americano, il comandante della polizia comunale di Locarno, Dimitri Bossalini, riassume lo spirito che ha mosso l’attività del suo corpo durante i 12 mesi del 2019. Un anno in cui gli agenti hanno «ulteriormente implementato il concetto operativo improntato sulla ‘Community Policing’, privilegiando pattugliamenti a piedi, in bicicletta e con una serie di campagne informative su tematiche d’attualità legate alla sicurezza», si spiega in una nota divulgata ieri, ritenendo non opportuno, in questo momento, organizzare il consueto incontro di bilancio con la stampa. Seguendo la volontà di essere vicini al cittadino, durante l’autunno è quindi stata organizzata l’iniziativa «Polizia in piazza», che ha permesso di dialogare con la popolazione dei quartieri cittadini e dei 13 comuni convenzionati. Ottima la rispondenza, tanto che la campagna sarà riproposta anche nel 2020. «L’incremento della fiducia da parte della popolazione nei confronti della polizia rimane l’obiettivo principale di questo concetto operativo, ciò permette un dialogo costante con l’obiettivo di prevenire e stroncare sul nascere l’evoluzione di fenomeni delinquenziali e di anticipare, laddove è possibile, l’escalation di problematiche legate, ad esempio, alle liti familiari, ma non solo», spiega.

C’è chi sale e c’è chi scende

Sul fronte dei reati al codice penale, in città si è appurato un leggero aumento di quelli attinenti alla vita e all’integrità della persona e della libertà personale, mentre sul fronte dei furti non vi sono variazioni rispetto all’importante calo degli ultimi 2 anni. Questo in città. Mentre nel resto della Regione VI (Locarnese e Vallemaggia) v’è stata un’ulteriore flessione di tutte le tipologie di reati. «Questo denota un’ottima sinergia che si è instaurata e consolidata tra la polizia cittadina e le tre polizie strutturate della Regione, rispettivamente Muralto, Minusio e la polizia intercomunale del Piano». In un raffronto tra il 2018 e il 2019, in città i reati contro l’integrità della persona, sono saliti da 79 a 87, quelli contro il patrimonio da 474 a 475, quelli legati alla libertà personale da 112 a 123 e quelli contro l’integrità sessuale sono invece scesi da 15 a 11. Negli altri Comuni convenzionati, invece, come detto v’è stato un calo in tutte le categorie di reati: vita e integrità delle persone da 184 a 175, contro il patrimonio da 1.233 a 1.064, libertà personale da 335 a 321, integrità sessuale da 43 a 39.

I controlli

Importante, poi, l’aumento delle persone che sono state oggetto di controllo: 4.520 nel 2018 e 5.330 nel 2019. «Per contro il numero delle persone fermate per diverse tipologie di infrazioni o reati sono diminuite», spiega ancora la polizia. Passando da 356 a 301.

Ma il numero totale di interventi è comunque aumentato dai 2.399 del 2018 ai 2.535 dell’anno scorso. Se infatti sono calati quelli per i motivi che destano maggiore preoccupazione – come liti familiari, persone in difficoltà, disturbo della quiete pubblica o accattonaggio – si è constato un importante numero di interventi e controlli a sopporto dell’Ufficio controllo abitanti (oltre 600), dei Servizi sociali (37 verifiche) e per altri uffici comunali. Senza dimenticare le importantissime visite agli anziani, che sono state 103.

Sulle strade

Venendo ai controlli della velocità sulle strade, nel corso del 2018 ne sono stati effettuati 55, mentre 74 sono stati quelli del 2019. La percentuale di infrazioni appurate è ulteriormente diminuita attestandosi al 7,3% dei veicoli transitati (2018: 8,2%).

Il Servizio antidroga

Dal canto suo il Servizio antidroga ha fermato 5 persone, gestito 17 incarti per infrazioni alla legge federale sugli stupefacenti e 73 contravvenzioni. I gruppi operativi hanno dal canto loro incrementato i controlli, elevando 144 contravvenzioni, controllando 156 persone in questo contesto e provvedendo a fermarne 3. «Anche in questo ambito, oltre all’aspetto repressivo, l’approccio è spesso di tipo preventivo soprattutto per quanto riguarda i minorenni e i giovani adulti dove la collaborazione con i Servizi sociali risulta spesso decisiva», conclude la polizia cittadina.

Presenza costante

Infine, da rilevare che l’attività nei 13 comuni convenzionati è costante e la risposta alle sollecitazioni è celere: i capi Dicastero sono sostanzialmente soddisfatti. Le cifre mostrano una presenza complessiva di 1.777 ore, durante le quali sono stati consegnati 1.261 atti e si sono percorsi con i diversi veicoli a disposizione quasi 20.000 km.

