La Polizia di Locarno va in piazza. Nell’intento di rafforzare il concetto di prossimità territoriale, da lunedì 17 agosto a domenica 13 settembre la Città di Locarno ripropone l’iniziativa denominata appunto «La Polizia in Piazza», una campagna itinerante per incontrare i propri cittadini e quelli dei Comuni convenzionati. «Conoscere le forze di polizia e beneficiare di una collaborazione nata lontano da situazioni di urgenza o di mantenimento dell’ordine pubblico, permette alla popolazione di vedere ogni agente come l’alleato che è, e alla polizia stessa di operare in condizioni informative ottimali» sottolinea il capo del dicastero Sicurezza Niccolò Salvioni. Popolazione e Polizia rappresentano una risorsa efficace, l’una nei confronti dell’altra, soprattutto per un servizio locale che mira ad un’applicazione pragmatica del concetto di «Community Policing», spiega la Città in un comunicato. «In questo contesto, la collaborazione non è solo un auspicio ma diventa un elemento indispensabile per conoscere ulteriormente il territorio e stabilire un dialogo con i suoi abitanti, come pure per anticipare il più possibile eventuali problematiche legate alla sicurezza». L’iniziativa Polizia in Piazza permetterà quindi alla popolazione di incontrare agenti e assistenti nelle piazze di casa propria, grazie ad un itinerario che porterà un furgone speciale a fare tappa nei quartieri di Locarno e nei Comuni convenzionati. Si tratta di Avegno, Cevio, Cugnasco, Gordevio, Lavizzara, Locarno, Maggia, Mergoscia, Orselina, Terre di Pedemonte e Vergeletto. Con un’accresciuta attenzione alle disposizioni sanitarie attualmente in vigore per limitare la diffusione del coronavirus sul territorio cantonale, il Comando invita pertanto gli interessati a partecipare a tali incontri, durante cui sarà possibile porre domande, soddisfare curiosità o chiarire particolari dubbi. Saranno pure messi a disposizione alcuni opuscoli informativi su tematiche d’attualità nell’ambito della sicurezza.