La Posta di Losone ha cambiato look. Da stamattina la clientela può disporre, in via Locarno 25, di una filiale completamente rinnovata. «Con le sue prestazioni la Posta risponde alle esigenze quotidiane della clientela, consapevole della tendenza attuale a organizzare la vita in modo sempre più individuale, usufruendo dei servizi postali dove e come si rivela più rapido e comodo. Il rinnovo di Losone tiene conto di questi importanti aspetti, creando un ponte fra tradizione e modernità», sottolinea Martina Bellodi, responsabile Regione Ticino per RetePostale. Anche il sindaco Corrado Bianda si dichiara soddisfatto della sede: «Come la Posta, anche il nostro Comune si adopera per promuovere e favorire una rete di servizi al passo con i tempi e orientata al cittadino. Siamo pertanto orgogliosi di poter contare a Losone su una Posta all’avanguardia e su personale apprezzato e competente».