Che l’emergenza sanitaria in corso scombussoli regolarmente la nostra quotidianità è un fatto al quale ci stiamo purtroppo abituando. Ci sono però eventi e tradizioni ai quali è particolarmente difficile rinunciare. Sarà dunque una prima domenica di maggio malinconica quella che attende i molti fedeli che – da tutto il cantone e anche oltre – giungono annualmente in valle Bavona per partecipare alla processione del Gannariente. Come diverse altre manifestazioni, infatti, anche l’appuntamento di devozione valmaggese ha dovuto essere annullato a causa della pandemia di coronavirus. «Qualcuno potrebbe anche chiedersi – sottolinea il Consiglio parrocchiale di Cavergno, annunciando il provvedimento – se una testimonianza di fede non possa essere appropriata in questo momento, proprio per invocare la protezione divina, ma è motivo di responsabilità e di buon senso agire con prudenza, ragionevolmente, e seguire i consigli e le raccomandazioni delle autorità istituzionali e sanitarie, evitando opportunamente iniziative avventate. Per quanto possa essere salda la nostra fede, è bene ricordare le parole di Gesù (Luca4,12): ‘È stato detto: non metterai alla prova il Signore Dio tuo’».