«Le prime immagini del centro spa del Grand Hotel Locarno». Con una foto postata su Instagram, che mostra come saranno le grotte trasformate in centro termale e di terapie rigenerative per il corpo da 2.500 metri quadrati, Stefano Artioli dà un assaggio della rinascita del grande albergo di Muralto. «Vogliamo che il Grand Hotel diventi una delle migliori strutture ricettive della Svizzera. Un biglietto da visita per tutto il Locarnese» ribadisce al CdT il patron del Gruppo Artisa. Un biglietto da visita del quale si potranno conoscere maggiori dettagli fra un paio di settimane quando verrà inoltrata la domanda di costruzione. «Con l’architetto Ivano Gianola, che conosce molto bene l’albergo essendosi già chinato su di un progetto per la sua ristrutturazione, il nostro team sta lavorando a...