Un piccola rivoluzione. O quantomeno un grande passo avanti verso un comune moderno e pronto ad affrontare le sfide future. È quanto si sta pianificando a Cugnasco-Gerra. Un passo, anzi due o forse anche tre, che permetteranno da un lato di adeguarsi alle norme in vigore, proponendo un Piano regolatore unico e aggiornato per le due località aggregatesi nel 2008, e dall’altro di realizzare un vero e proprio centro di vita per la comunità. Si tratta della piazza di Gerra, che – come spiegano il sindaco Gianni Nicoli e in municipali Marco Calzascia (Dicastero edilizia privata) e Mauro Damiani (Dicastero pianificazione del territorio) – grazie a una completa opera di riqualificazione diventerà un luogo di incontro, aggregazione e di scambio culturale.Soffermiamoci un attimo sulla piazza di Gerra....