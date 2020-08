A Bellinzona Così, come si spiega in una nota della Delegazione delle autorità – composta da rappresentanti del Dipartimento del territorio, della Commissione intercomunale dei trasporti, dei Municipi di Muralto e Locarno, delle FFS e delle FART – il progetto definitivo inerente la riorganizzazione del nodo intermodale è ora in consultazione presso i servizi cantonali interessati. «Nel frattempo è in corso l’elaborazione del progetto stradale, che sarà verosimilmente pubblicato entro la fine del 2020», continua la nota.

Mentre, ricordiamo, il Municipio di Muralto ha firmato il messaggio all’indirizzo del Consiglio comunale per la variante di Piano regolatore e firmerà a breve quello per la richiesta del credito di costruzione del modulo 1, ovvero per le costruzioni sopra e sotto il terminal degli autobus. «Le FFS hanno dato disponibilità per l’utilizzo di una parte dei posteggi a monte dei binari in sostituzione di quelli mancanti durante la fase dei cantieri per le strutture nel nodo intermodale e fino alla costruzione dell’autosilo», continua la nota. «Attendono l’approvazione della variante di piano regolatore per procedere alla progettazione definitiva dell’autosilo e dei nuovi stabili abitativi/commerciali».