Sempre più vicina la quadratura del cerchio per la rotonda di piazza Castello. Il Municipio cittadino ha infatti trovato un accordo con il Cantone per l’acquisto dell’enorme spazio di 8.300 metri quadrati all’interno di quello che è stato definito a più riprese, in vari atti parlamentari, un «buco della ciambella» al quale è necessario dare un indirizzo pubblico duraturo.Al termine delle trattative, che hanno permesso ad entrambe le parti di motivare i propri intenti e le rispettive aspettative, il prezzo per l’acquisto ammonta a 300.000 franchi. Il Cantone (Ufficio del demanio) ha già comunicato all’Esecutivo di concordare su questa cifra. E il Municipio stesso, nella sua ultima seduta, ha l’ha a sua volta approvata. «Il prossimo passo, dunque, sarà stilare il relativo messaggio all’indirizzo...