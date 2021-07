La rotta di Aero Locarno punta su Lodrino e Lugano

Dando un’occhiata alle immagini che hanno fatto il giro di social e web la scorsa settimana, l’impressione potrebbe essere quella di un’attività messa in ginocchio dagli eventi. Ma, in realtà, la furia del maltempo che si è abbattuto su parte dell’aeroporto cantonale di Locarno-Magadino ha toccato un’azienda in piena espansione, con grandi prospettive di sviluppo e pronta a riavviare senza indugi anche il settore più danneggiato. Il violento temporale del 13 luglio, insomma, non ha tarpato le ali di Aero Locarno, i cui orizzonti si stanno invece allargando sempre più. La rotta della scuola di volo basata allo scalo cantonale (e, oggi, pure servizio di manutenzione per velivoli propri e di terzi) punta infatti anche su Lodrino, oltre a contemplare la possibilità di potenziare l’attività già...