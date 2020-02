Un mese di animazioni, mostre conferenze, film per esplorare e scoprire il meraviglioso mondo della scienza. Lo proporrà dal 2 al 27 marzo al Asconosc(i)enza, la manifestazione di divulgazione scientifica pronta a ripartire con rinnovato entusiasmo per il nono anno consecutivo. Un entusiasmo che contagia anche il sindaco di Asco Luca Pissoglio che, durante la presentazione alla stampa del programma dell’edizione 2020 ormai alle porte, ha sottolineato con il Municipio e lui stesso abbiano sempre voluto che l’Istituto scolastico comunale si aprisse verso l’esterno per condividere con altri bambini e la popolazione tutta le nozioni apprese e confrontarsi su argomenti di attualità. «Penso ad esempio al tema del riciclaggio dei rifiuti e in particolare della plastica che sarà affrontato venerdì 27 marzo nella conferenza in programma l Monte Verità» ha aggiunto Pissoglio addentrandosi già nel programma di Asconosc(i)enza.

Mostra e atelier i due capisaldi

Programma consolidati arricchito da lacune novità che, come ha avuto modo di illustrare il coordinatore della manifestazione Giorgio Gilardi, si poggia su due pilastri: la mostra interattiva «Occhio allo specchio», percorso didattico che il Giardino della scienza propone alle classi e ai visitatori per entrare nel mondo della visione e dei fenomeni legati al comportamento della luce, e l’«Atelier degli inventori», un laboratorio per mani operose e cervelli curiosi concepito dall’Ideatorio della SUPSI nel quale vi sarà anche la possibilità di costruire macchine volanti e provarle in un tubo del vento.

Con il naso all’insù

Ma andiamo con ordine: Si partirà il 2 marzo con lo STAR PARTY per esplorare lo spazio dal Monte Verità di Ascona, in collaborazione con la società astronomica ticinese che istallerà alcuni telescopi per osservare luna, stelle e pianeti. Il 3 e il 24 marzo i bambini delle scuole di Ascona potranno partecipare a una escape room preparata dal DFA della SUPSI. Il 14 marzo, e questa è una prima, sarà organizzata una visita aperta a tutti al Technorama: Swiss Science Center a Wintethur. Il giorno di San Giuseppe, il 19 marzo, ritorna la «Scienza in piazza» con animazioni e spettacoli che animeranno il lungolago di Ascona dal mattino alla sera. Molta importanza sarà poi data alla giornata della SCIENZA A SCUOLA durante la quale, per l’intero giorno, tutti gli allievi degli istituti scolastici di Ascona e di Ronco s/Ascona saranno impegnati in scoperte e animazioni che li vedranno protagonisti in prima persona. Alla sera del 20 marzo proporremo una conferenza spettacolo che spiegherà quali sono i principi matematici dell’illusionismo, con Lorenzo Paletti.

Sabato 21 marzo invece ritorna «Il viaggiatore scientifico», una giornata di divulgazione scientifica per docenti, famiglie e per tutti i curiosi e gli appassionati di scienza.

Tutti al cinema

Il 24 marzo, in presenza dei registi verrà proposto il film «Il conte magico» di Marco Melluso e Diego Schiavo, una prima Svizzera che ha ricevuto «L’official selection del Cannes international independent festival CIIF». Altra importante uscita il 25 marzo, con la proposta di conoscere la nuova sede de L’Ideatorio dell’USI a Cadro, sarà l’occasione da non perdere per scoprire questa eccellenza locale. Concluderemo il festival con una conferenza che affronta un tema di grande attualità al quale Asconosc(i)enza non poteva non dedicare uno spazio: Spunti per un consumo sostenibile. E’ possibile vivere in maniera più sostenibile adottando piccole e concrete soluzioni?



Un gruppo di appassionati

L’organizzazione come sempre è stata affidata a un consolidato gruppo di persone che, motivate dalla passione per la scienza e per l’insegnamento, si impegnano per offrire ogni anno delle proposte di qualità al loro pubblico. Il gruppo è così composto: Giorgio Gilardi, direttore delle scuole comunali di Ascona; la maestra Isabella Sanfelice; Giorgio Haeusermann e Agata Filippini del Giardino della Scienza; Luca Botturi del DFA/SUPSI; Giovanni Pellegri de L’Ideatorio /USI Lugano; Nicoletta Mongini della Fondazione Monte Verità e Jessica Gallarate del DFA/SUPSI.

Programma, orari, dettagli della manifestazione sono consultabili sul sito: www.asconoscienza.ch , oppure telefonando alla direzione delle scuole comunali di Ascona.

©CdT.ch - Riproduzione riservata