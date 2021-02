La scommessa del PLR: mantenere due municipali anche senza uscenti

Mantenere i due seggi nell’Esecutivo anche se l’attuale sindaco Aron Piezzi e la municipale Rita Omini non saranno della partita. È la sfida lanciata dalla sezione PLR di Maggia, la cui assemblea ha ratificato nei giorni scorsi le liste dei candidati per le elezioni di aprile. I liberali radicali si dicono particolarmente soddisfatti di poter sottoporre alla popolazione candidati di tutte le frazioni del Comune, «con esperienze e competenze diversificate e desiderosi di mettersi a disposizione della comunità». Se, dunque, l’obiettivo per il Municipio è quello di mantenere la situazione attuale, in seno al Legislativo la sezione vorrebbe aumentare di uno (arrivando dunque a 12) il numero dei propri rappresentanti. Non si ripresentano per aprile Veronica Cheda, Igor Vigani, Alessio Barca e Milko Piezzi.