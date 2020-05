«Impossibilitati ad accogliere i bambini in aula, in queste settimane i docenti non hanno fatto didattica a distanza, sono addirittura riusciti ad abbattere questa distanza». Elena Zaccheo, direttrice dell’Istituto scolastico comunale di Locarno, è fiera di quello che i suoi collaboratori, durante questo complicato periodo a causa dell’epidemia da COVID-19, hanno dimostrato di saper fare, senza il bisogno di essere pungolati e in un contesto non sempre chiaro. «Nelle scuole sono accadute cose straordinarie a assolutamente inattese», continua. «Con una spontaneità encomiabile, i maestri sono riusciti a tessere una fittissima rete di azioni didattiche e relazionali con gli allievi e con le loro famiglie». L’emergenza, insomma, non è solo foriera di disgrazia. Ma affrontandola con il giusto piglio, e con le necessarie capacità, sta portando anche tanti insegnamenti. Ai bambini. Certo. Così come al corpo dei docenti e alla direzione scolastica. «I maestri sono arrivati al cuore pedagogico dell’insegnamento, creando relazioni autentiche con gli alunni, dimostrando di saper vedere e ascoltare, e stimolando la complicità e l’alleanza con le famiglie», aggiunge ancora la direttrice. «Certo, non tutto ha funzionato sin da subito come si sperava. Abbiamo sicuramente commesso degli errori. Ma siamo stati pronti ad ammetterlo, correggendo il tiro nel minor tempo possibile».

Bambini benvenuti

Se le scuole hanno raggiunto, nel pieno senso termine, i bambini rimasti tra le mura domestiche, v’è stata però anche la necessità di accudirne diversi, i cui genitori non hanno potuto, vedi per motivi professionali, tenerli a casa. All’inizio i piccoli da accudire erano 5. Ora, già con la parziale riapertura delle attività, una ventina sui circa 900 allievi (tra elementari e scuole dell’infanzia) dell’Istituto cittadino. «Abbiamo accolto anche bambini con situazioni particolari, accompagnandoli con docenti di sostegno o con un insegnamento individuale», spiega ancora Elena Zaccheo.

Secondo Elena Zaccheo il ritorno dei bambini alle Scuole comunali comporta diverse criticità. ©CdT/Archivio

Ma ci vuole autonomia

Alla direttrice, non poteva essere altrimenti, abbiamo anche chiesto che cosa ne pensi della riapertura delle scuole l’11 di maggio, decisa dalle autorità federali e cantonali. E qui il suo sguardo sulla realtà, finora positivo seppur confrontata con la pandemia da coronavirus, cambia radicalmente. «Credo sia l’ora di riattivare l’autonomia della scuola e del territorio, troppo spesso soffocata dalla burocrazia dipartimentale», afferma senza usare mezzi termini. «La situazione d’emergenza ci chiede di andare oltre le abitudini. Dobbiamo essere flessibili».

Secondo Elena Zaccheo il rientro generalizzato in aula implica una lunga serie di problemi: la gestione dell’entrata e dell’uscita degli allievi (dall’edificio scolastico come dalle singole aule), dell’occupazione dell’area di ricreazione, delle distanze sociali (anche all’interno delle classi), il rispetto delle misure di igiene accresciuta, la necessità di intensificare le pulizie delle aule (magari più volte al giorno) e così via. Senza dimenticare il fatto che bisognerà comunque tenere al riparo i docenti che presentano un rischio accresciuto, come alcune patologie solitamente non gravi ma che ora possono aumentare la pericolosità del virus, o che vivono con persone appartenenti alle cosiddette categorie fragili. Diversi, a proposito, dispongono già di certificati medici, quindi bisogna scovare i potenziali supplenti.

«Ma ci sono altri fattori da non dimenticare», incalza la direttrice. «Se si dice ai genitori che la scuola ricomincia, si sottintende che le lezioni permetteranno agli allievi di portare a termine il programma, che il piano di studi dovrà essere rispettato (ciò che implicherebbe dei lavori di gruppo), che tutto il lavoro di socializzazione insito nel vivere scolastico sarà sviluppato normalmente. Come fare se gli allievi saranno divisi in due gruppi (chi al mattino, chi al pomeriggio), se tutte le precauzioni logistiche di cui sopra dovranno essere scrupolosamente attuate, con notevoli perdite di tempo?» Per Elena Zaccheo, insomma, quanto deciso crea aspettative impossibili da soddisfare oltre che costi elevati per il Comune. «Questa non è Scuola: è pia illusione. Usiamo i giusti termini: potrà essere solo un accudimento allargato».

Questione di credibilità

E la nostra interlocutrice non si ferma. «Allora facciamo la scuola con gli allievi che più ne hanno bisogno. Dapprima con quelli che non possono stare a casa, perché i genitori lavorano, e con quelli in situazioni particolari, in modo da procedere come finora, accogliendoli secondo i loro bisogni, anche prolungando gli orari in vigore. Poi con gli allievi che più si troverebbero in una situazione delicata, soprattutto psicologica e morale (senza dimenticare il puro lato didattico), al rientro di settembre: gli allievi di quinta elementare, che passano a un ordine di scuola superiore, e i bambini del secondo anno della scuola dell’infanzia, che entreranno nella scuola elementare. Qui sì, è necessario dare sicurezze, non fosse altro che mostrando le aule in cui lavoreranno, presentando le maestre e i maestri che si occuperanno di loro, spiegando come sarà organizzato il nuovo anno scolastico. La scuola ha il compito di educare le generazioni future e deve essere credibile. Non possiamo essere noi i primi fare pasticci», conclude ribadendo il suo scetticismo nei confronti della riapertura.

Colonie diurne in estate

Per la direttrice Zaccheo non va dimenticato il tempo limitato del rientro a scuola. L’anno scolastico, infatti, termina il 19 giugno. «Cosa faremo dopo quella data?», si chiede. «Invece di riaprire le aule in fretta e furia, sarebbe stato meglio pianificare il tutto per bene, in modo da essere veramente pronti a settembre. E intanto concentrarci nell’organizzare – e qui penso in particolare alla mia città, ricca di parchi e giardini – una serie di mini colonie diurne (con piccoli gruppi) durante l’estate. Un periodo in cui, speriamo, l’economia dovrebbe poter riprendere ancora con maggior vigore e che quindi vedrà sempre più genitori al lavoro, senza la possibilità di accudire i propri figli a casa».

