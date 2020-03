Volendo rispondere alla situazione eccezionale venutasi a creare in relazione alla pandemia in corso, la Società elettrica sopracenerina SA (SES) introduce diverse misure a sostegno della propria clientela. «Analogamente ad altre aziende, è stata presa in considerazione la possibilità di estendere il termine di pagamento delle fatture, ma si è preferito optare per un approccio più mirato, legato alle necessità specifiche e immediate dei gruppi di clienti più toccati, in particolare sotto il profilo economico», si legge in una nota.