La settimana bianca finisce in quarantena

Gli allievi erano partiti in bus la scorsa domenica - riferisce la RSI -. Qualcuno aveva accusato un malessere già in viaggio. Testato, è risultato positivo. Il tampone (con il consenso dei genitori) è quindi stato effettuato a tutti: il caso non era isolato (ma non è noto al momento quanti siano i test che hanno dato esito positivo). Fine del divertimento, in realtà mai iniziato.