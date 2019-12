Così come a Bellinzona, anche a Locarno la Sinistra si presenta divisa alle elezioni comunali. Il fronte progressista scenderà in campo con almeno due liste: Partito socialista e comunisti da una parte; Verdi, Partito operaio e popolare ed indipendenti dall’altra. «È stata adottata una linea strategica che offra più possibilità» agli elettori, «in modo da contrastare la destra che nelle ultime legislature (...) è sempre risultata nettamente maggioritaria» in città, si legge nella nota congiunta diffusa oggi.

Iniziamo dai socialisti e dal Partito comunista. Non è una novità, già nel 2016 erano compatti (allora c’era pure il POP). Ottennero il 15,8% delle schede, portando nell’Esecutivo Ronnie Moretti. L’obiettivo è quello di lavorare assieme per una città «sociale ed inclusiva, accogliente, con un’attenzione maggiore ai giovani, agli anziani, all’ambiente e che permetta una miglior qualità di vita, capace di mettere al centro il benessere di tutti, non di pochi». I candidati verranno svelati il 15 gennaio.

Uniti per il Municipio e per il Consiglio comunale lo saranno anche i Verdi, il POP e dei non meglio precisati «attivisti indipendenti ambientalisti». Si desidera realizzare a Locarno «una politica ambientale che è anche politica sociale». In futuro, in ogni modo, le due formazioni potranno continuare «ad unire le proprie forze» e consolidare le collaborazioni puntuali su specifici temi e argomenti, com’è stato ad esempio il caso per le proposte di valorizzazione del centro storico e per il sostegno all’iniziativa «Salva Monte Brè». I candidati Verdi saranno resi noti il 10 gennaio.