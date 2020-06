Meno costi a carico dei Comuni, quindi dei cittadini, e un sensibile aumento dell’attività. È un risultato «eccezionale» quello registrato l’anno scorso dal Servizio ambulanza Locarnese e valli (SALVA). Eccezionale, aggiungiamo noi, come il lavoro svolto dal personale, che si adopera quotidianamente a favore della comunità.

Partiamo dai conti. Il Consuntivo 2019, dunque, registra circa 7,3 alla voce delle uscite e 5,5 milioni a quella delle entrate, con un fabbisogno a carico dei Comuni di 1,8 milioni, corrispondente (per la precisione) a un pro capite di 25,87 franchi contro i 33,05 preventivati. Si tratta, va sottolineato, del costo pro capite più basso degli ultimi 10 anni. A influire minori costi ( -176.733 franchi, -2,36%) in particolare legati al personale, nonché un «importante incremento del numero di interventi di soccorso e salvataggio», che ha portato a un aumento dei ricavi di 328.165 franchi (+6,35%). Il contribuito richiesto ai Comuni è così inferiore di circa mezzo milione rispetto a quanto preventivato.

Missioni in crescita

Premettendo che il confronto dei dati statistici di anno in anno «non rappresenta una tendenza», risultano comunque interessanti le cifre che emergono dal rendiconto del 2019 in merito agli interventi, come accennato cresciuti sensibilmente. Il personale del SALVA, dunque, l’anno scorso ha compiuto 5.359 missioni con l’autoambulanza (5.040 nel 2018, +6,3%) con una media giornaliera di quasi 15 interventi. «Se paragonati ai dati 2006, primo anno di attività del nuovo ente unito del Locarnese, dopo nemmeno quindici anni rileviamo che l’aumento degli interventi (allora 4.118) è stato di oltre il 30%», si rimarca nel messaggio che accompagna il Consuntivo. Anche il servizio specialistico urgente è sempre più sollecitato: 1.915 casi nel 2019.

Luglio il mese più caldo

Il maggior numero d’interventi è stato registrato nel mese di luglio, con 591 missioni, mentre il mese più tranquillo dal profilo operativo è stato quello di novembre (391 missioni). La distribuzione sui giorni della settimana è invece abbastanza lineare, fra i 700 del sabato e i poco più di 800 del mercoledì. «Da alcuni anni rileviamo che anche nei fine settimana, dove calano i trasferimenti intraospedalieri e quelli prenotati, il numeri di interventi rimane comunque elevato», si sottolinea però nel messaggio. Stazionaria poi la ripartizione delle missioni nella fascia diurna e in quella notturna, con il 74% e rispettivamente il 26% dei casi.

La casa in testa

Il luogo d’intervento preponderante rimane l’abitazione (42,28%). Mentre la ripartizione per sesso resta bilanciata, seppur con una piccola preponderanza dei maschi (51,6%). Infine, da rilevare che i casi di medicina rappresentano il 77,2% delle missioni e quelli di infortunio il 22,8%.

Molti gli anziani

«Già nei precedenti Consuntivi abbiamo sottolineato come nella nostra regione vi sia un forte tasso di residenti anziani predisposti a patologie geriatriche e questo si ripercuote anche nelle nostre statistiche», continua il messaggio. «Infatti 2/3 degli interventi riguarda ultrassessantenni (45% i pazienti oltre i 76 anni di età). Rispetto al 2018 sono cresciuti in modo importante i pazienti nella fascia di età compresa tra i 46 e i 60 anni (+13,8%) così come gli ultranovantenni (+25,8%).

Assemblea virtuale

In conclusione va rilevato che anche gli ultimi lavori per la nuova sede, inaugurata nel giugno del 2018, volgono al termine e che il preventivo di 6,98 milioni dovrebbe essere rispettato. Il Consuntivo sarà avallato, come sempre, dall’assemblea dei delegati, che vista la situazione sanitaria, legata alla diffusione del nuovo coronavirus, si svolgerà per la prima volta in forma scritta.

©CdT.ch - Riproduzione riservata