«È proprio perché le trattative sul Consorzio proseguono a gennaio e febbraio 2021 e il servizio di navigazione deve essere garantito, che il personale di Locarno non va licenziato». Questa la reazione del sindacato del personale dei trasporti (SEV) e il sindacato UNIA che in una nota congiunta prendono posizione dopo il comunicato stampa aziendale della Società navigazione del lago di Lugano (SNL) in cui si informa della sottoscrizione di un accordo di proroga che permetterà alla Commissione mista di proseguire nelle trattative. A detta dei sindacati, la SNL «si arrampica sui vetri tentando di giustificare di aver sbattuto fuori dalla porta i propri dipendenti di Locarno e scaricando la colpa dei licenziamenti sui marinai».

La SNL «ha ragione quando sostiene che solo facendo “un gioco di squadra” si riuscirà a sviluppare una navigazione moderna, ecologica e sostenibile a beneficio dei laghi ticinesi - si legge nella nota -. Per farlo però ci vogliono i dipendenti e al momento di quelli stanziati a Locarno non ce ne sono più. Dopo aver licenziato i dipendenti di Locarno, per far circolare i battelli sul bacino svizzero del Lago Maggiore SNL dovrà far salire apposta personale attivo a Lugano, una decisione assurda e incomprensibile». I sindacati precisano inoltre che si tratta di 9 dipendenti che lavorano a Locarno e non dipendenti con contratto a Lugano e impiegati a Locarno.