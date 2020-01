Da lunedì solidarietà e incontro avranno il loro focolare. È infatti giunto il giorno dell’apertura di Casa Martini, il centro di prima accoglienza di via Vallemaggia a Locarno, voluto e realizzato dalla Società mutuo soccorso e affidato alla Fondazione Francesco per l’aiuto sociale, sotto la direzione di fra Martino Dotta. Come previsto, all’attivazione della struttura si procederà per tappe e la prima ad entrare in funzione sarà la mensa sociale. Già disponibili anche i servizi per chi avesse la necessità di rinfrescarsi con una doccia o di fare un bucato. «In buona sostanza – spiega fra Martino Dotta – lunedì apriremo al pubblico tutto il pianterreno della casa». Nel frattempo proseguiranno i lavori al piano superiore, dove sono previste le camere con una ventina di posti letto. Senza dimenticare il nuovo modulo protetto pensato per le famiglie. Queste strutture dovrebbero essere ultimate e utilizzabili al più tardi entro inizio marzo.

Nel frattempo sono in tanti ad attendere l’ora x, che scoccherà alle 8 di lunedì. «Da quel momento – annuncia soddisfatto fra Martino – si potrà venire a mangiare a Casa Martini, che rimarrà aperta fino alle 20, proponendo colazioni, pranzi e cene a prezzi modici. O, per chi non disporrà di liquidità, anche in cambio di piccoli servizi». Una proposta diretta in primo luogo a persone che si trovano in difficoltà o in solitudine. Ma attenzione: il centro vorrà essere anche (e, forse, soprattutto) un luogo d’incontro privilegiato, dove favorire le opportunità per coltivare i rapporti umani. Tutti, insomma, sono invitati a frequentarlo: per un pasto, ma anche solo per un caffè. E sarà ovviamente possibile esprimere la propria solidarietà e sostenere concretamente l’attività di Casa Martini, contribuendo al finanziamento sia di pasti a favore di chi non può permetterseli sia delle altre attività svolte in via Vallemaggia. Fra queste, quella principale sarà l’offerta di un alloggio temporaneo a persone che si trovano in difficoltà. Una sorta di rifugio nell’emergenza, insomma, con lo scopo dichiarato, però, di fare in modo che gli ospiti siano poi in grado di riprendere in mano il proprio destino, una volta superato il momento di crisi. «Proprio per questo – aggiunge il direttore – oltre al lavoro del nostro personale, saranno fondamentali le costanti relazioni con tutti gli enti che operano sul territorio in ambito sociale. Nei prossimi giorni incontreremo gli operatori della Città di Locarno (il cui Municipio è peraltro stato puntualmente informato sull’evoluzione del progetto) e successivamente anche quelli degli altri Comuni della regione».