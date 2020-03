«Il logo della nostra società raffigura due mani che si stringono. Un’immagine che in questi giorni vediamo spesso barrata da una linea rossa. Il contatto umano ci viene impedito dall’emergenza. È anche per questo che – nonostante le contingenze – abbiamo deciso di mantenere oggi, pur ridimensionandola, la cerimonia per l’apertura ufficiale di Casa Martini. Perché questo è anche un tetto per la speranza, oltre che per la solidarietà». È stato, dunque, un momento molto simbolico quello vissuto stamattina dal nuovo centro di prima accoglienza aperto da inizio febbraio in via Vallemaggia a Locarno. Ad esprimere l’emozione di tutti è stato Marco Pelosi, presidente della Mutuo soccorso di Locarno (SMS), ente promotore del progetto, che ne ha poi affidato la gestione alla Fondazione Francesco, nata per sostenere le opere di fra Martino Dotta. Sono stati loro (invitando, dunque, alla speranza, anche in questo momento difficile) a fare gli onori di casa, assieme al vice presidente della SMS, Vittorio Mariotti, all’architetto Aldo Cacchioli (che ha firmato il pregevole risanamento dell’edificio originale), all’operatore sociale Giordano Salvador e a Giacomo Richina (co-responsabile della struttura assieme a Lorenzo Richina).

Un bisogno effettivo

Prima di illustrare gli aspetti salienti del progetto (come già abbiamo fatto più volte, seguendolo fin dalla sua nascita), partiamo dall’immediato. Dai riscontri, cioè, dopo il primo mese di apertura della mensa sociale. «La quale – hanno annunciato i responsabili – fa già registrare diversi utenti regolari». Persone in difficoltà, ma anche utenti soli o che, semplicemente, sono stati attirati dalla novità e sono poi stati conquistati dall’atmosfera che si respira a Casa Martini. «Credo – ha chiosato fra Martino – si capisca subito, appena entrati, che puntiamo molto sull’inclusione e sull’integrazione sociale, con un’attenzione particolare all’accoglienza, al rispetto e all’accompagnamento degli ospiti». Una filosofia (fra l’altro ben rappresentata dal murales realizzato dalle ‘street artists’ di Cevio Chiara e Sofia Frei) già applicata alla mensa sociale e che si replicherà ovviamente anche nel servizio di alloggio.

Due moduli separabili

Quest’ultimo, lo ricordiamo, disporrà di una ventina di posti, con anche due moduli (separabili e indipendenti) per casi particolari o per famiglie. Attualmente, oltre alla mensa, sono già disponibili (e regolarmente utilizzati) anche i locali dove chi ne ha necessità può concedersi una doccia o fare un bucato. Dal punto di vista del personale, i due responsabili sono già affiancati da cinque operatori sociali a tempo parziale, cui si aggiungono due cuochi. A tal proposito, da segnalare l’accordo con il Tavolino magico, che garantisce a Casa Martini una fornitura settimanale di derrate alimentari. Anche alcuni negozianti della zona si sono già attivati a sostegno del centro («una solidarietà che abbiamo pure constatato fra gli impresari e gli artigiani che hanno partecipato ai lavori di risanamento dell’edificio», hanno tenuto a sottolineare Pelosi e Mariotti).

Presto anche i vegliatori

«Una volta avviato il servizio di alloggio temporaneo – ha aggiunto fra Martino – inseriremo nell’organigramma anche i vegliatori notturni». Inoltre, via via che l’attività andrà consolidandosi, si comincerà a far capo ai volontari (in diversi hanno già annunciato la propria disponibilità).

Il sogno di Mutuo soccorso e Fondazione Francesco (che ha comportato un investimento complessivo di circa 1,8 milioni di franchi) è insomma una felice realtà. Il cui obiettivo primario è sì quello di accogliere, ma anche – e soprattutto – quello di «rimettere in circolo chi si trova nel disagio», hanno chiarito i responsabili. Per questo sarà fondamentale il lavoro in rete con tutti gli altri servizi presenti sul territorio. Già vi sono stati incontri sia con il Municipio di Locarno sia con la Polcomunale. E a breve ne sono previsti altri con la Polizia cantonale e con i servizi sociali cantonali, «per aprile canali privilegiati a sostegno degli ospiti in difficoltà».

Un aiuto che non guasta

Rinviata a data da stabilire, visti i tempi, la cerimonia pubblica di inaugurazione. Questo pomeriggio, però, si è comunque voluto impartire la benedizione su Casa Martini, «perché quaggiù – ha concluso sorridendo fra Martino – abbiamo già avuto molta solidarietà, ma anche un aiuto dall’alto non guasta mai».

Cosa e quando

Casa Martini è aperta a tutti (e non solo alle persone in difficoltà) tutti i giorni dalle 8 alle 20. La colazione si può consumare dalle 8 alle 9, il pranzo dalle 12 alle 13 e la cena dalle 18.30 alle 19.30. Vi è anche l’opportunità di aggiungere un contributo al normale costo dei pasti per sostenere chi è in difficoltà. I locali doccia (con la possibilità anche di fare bucato) sono utilizzabili dalle 8 alle 11 e dalle 14 alle 17. A chi dovesse servire, sono anche a disposizione computer dalle 13.30 alle 15.30.

©CdT.ch - Riproduzione riservata