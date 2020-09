Un milione e trecentomila franchi circa. A tanto ammonta l’avviso di tassazione relativo alla costruzione del PalaCinema, inviato di recente al Consiglio d’amministrazione della società anonima, che regge le sorti della casa del Pardo, in merito all’ormai annosa questione del rimborso dell’IVA sull’investimento. Si tratta – ha spiegato il municipale Davide Giovannacci durante la seduta del Legislativo cittadino – di una pre-decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. «Il CdA della SA, assieme al Municipio, valuterà nelle prossime settimane – ha poi aggiunto – se accettare questo avviso e come finanziare il rimborso». Ciò che molti temevano, insomma, sembrerebbe avverarsi, andando a modificare sensibilmente il costo finale dell’opera. Un costo stimato, prima della chiusura dei conti, attorno ai 33 milioni. E proprio in merito ai costi di realizzazione – ha infine aggiunto il capo del Dicastero finanze – «settimana scorsa abbiamo inviato alla Gestione» un aggiornamento della situazione, dal quale «si evince il rispetto dell’importo preventivato con un minor costo di 227.000 franchi». E questo a fronte di migliorie decise in corso d’opera, anche per rispondere alle urgenze emerse durante i lavori, come ad esempio l’ottimizzazione energetica della presa a lago della termopompa (costata tra i 600 e i 700.000 franchi) o il ristorante. Tornando all’IVA, se si confermasse la cifra emersa ieri, è pensabile che il dovuto venga coperto dalla SA, accendendo un debito. Altrimenti il Municipio dovrà presentare un apposito messaggio con la relativa richiesta di credito.

Luce verde ai conti

Ma il tema forte della serata, in realtà, era il Consuntivo 2019 della Città. Dopo 13 risultati utili consecutivi, ricordiamo, i conti hanno fatto segnare un deficit d’esercizio di 859.287 franchi, invece di un sostanziale pareggio messo a preventivo. Sempre secondo Giovannacci, ma anche per tutto l’Esecutivo, si è trattato di «un anno sfortunato». «In passato le sorprese (positive e negative) più o meno si erano sempre neutralizzate a vicenda, mentre stavolta l’andamento di alcune posizioni si è rivelato molto negativo». Non si tratterebbe quindi di una questione «strutturale». Il risultato, comunque negativo, è figlio di spese che hanno raggiunto gli 87,5 milioni circa e di entrate ammontate a 86,7 milioni. Il tutto utilizzando sopravvenienze di imposta, ormai esaurite, per 1,1 milioni.

Un sì con critiche

Queste giustificazioni non hanno però fatto l’unanimità. Se il Consuntivo, alla fine, è stato approvato con 26 favorevoli, 7 contrari e 3 astenuti, già la Commissione della Gestione si era spaccata in due. La maggioranza, pur ravvisando diverse criticità e imprecisioni nella tenuta dei conti, li aveva comunque sostenuti, riconoscendo le oggettive difficoltà nello stilare un documento di tale portata e ampiezza. Sebbene la chiusura dei conti del PalaCinema sia stata presentata negli ultimi giorni, Gianbeato Vetterli (PLR, estensore del rapporto di maggioranza) ha però rimarcato che l’avvallo del Consuntivo non avrebbe implicitamente significato un pollice alto anche a quello della casa del Pardo, poiché «il documento necessita di essere approfondito».

Tra cifre e maquillage

Mentre la minoranza della Gestione (rappresentata da Pier Mellini e Fabrizio Sirica del PS) ha proposto di rispedire il messaggio municipale al mittente. E questo, come ribadito durante la riunione tenutasi al Palexpo (FEVI), sostenendo le stesse argomentazioni che avevano spinto il PS cittadino a inoltrare ben quattro ricorsi, ancora pendenti, contro Preventivi e Consuntivi degli anni passati. Ovvero la politica adottata dall’Esecutivo che, diminuite le sopravvenienze d’imposta accumulate in passato, ha comunque mostrato conti a pareggio «attraverso lo spostamento di beni da amministrativi a patrimoniali con il conseguente abbassamento dell’ammortamento amministrativo obbligatorio e attraverso il trasferimento di importi dalla gestione corrente al conto investimenti», ad esempio per la manutenzione delle strade e degli stabili comunali.

L’approvazione del Consuntivo, va infine detto, questa volta non dovrebbe portare il PS a inoltrare un quinto ricorso.

