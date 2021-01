La pandemia da coronavirus, con le necessarie misure imposte dalla autorità per arginare il numero di contagi, ha spinto anche il PLR di Losone a incontrarsi virtualmente in vista delle elezioni comunali del 18 aprile. Così, nei giorni scorsi, i liberali radicali losonesi si sono riuniti in un’assemblea, che si è svolta nella modalità della videoconferenza. Durante i lavori, ai quali hanno partecipato in qualità ospiti il presidente cantonale Alessandro speziali e il presidente distrettuale Luca Renzetti, sono state approvate e ratificate le liste per il Municipio e per il Consiglio comunale, così come sono stati avallati i conti della sezione per l’anno 2019 e le relazioni del presidente sezionale, dei municipali Ivan Catarin e Daniele Pidò e del capogruppo Gianluigi Daldoss.