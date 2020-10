Un salto nel vuoto, che richiede un atto di fede – per dirla con il consigliere comunale Diego Olgiati – o il frutto di un grande e approfondito lavoro, anche di concertazione e compromesso, ma sempre con l’obiettivo di salvaguardare il territorio per quanto possibile? È la domanda che, in sostanza, ha dovuto porsi il Legislativo di Muralto, chiamato a vagliare due messaggi che sono destinati – salvo ricorsi in realtà già paventati dallo stesso Olgiati – a segnare il volto non solo del Comune, ma dell’intero Locarnese, nei prossimi decenni.

Il Consiglio comunale, infatti, ha approvato a larga maggioranza (20 favorevoli, 5 contrari e un astenuto) la Variante di Piano regolatore concernente la stazione, nonché il credito di 4,7 milioni di franchi (con una ripartizione dei voti identica alla precedente) per la costruzione grezza degli spazi che il Municipio propone di costruire sopra la futura pensilina degli autobus.

La «fame» delle FFS

La tanto attesa rivoluzione del trasporto pubblico, per rispondere alle sfide di AlpTransit, ha dunque piantato le proprie basi. Ma non senza dubbi. In particolare, oltre ad alcuni rapporti commissionali che proponevano anche di rinviare il messaggio al mittente, a sollevare perplessità è appunto stato Diego Olgiati. Il consigliere, pur riconoscendo la massima trasparenza dell’Esecutivo, non ha esitato a definire il tutto «un progetto troppo ambizioso, che va ridimensionato». Il peccato originale, secondo lui, è stato quello di pianificare non ricercando le vere esigenze del territorio, ma assecondando la fame edificatoria delle FFS.

La pianificazione, va qui ricordato, prevede di fianco alla stazione la costruzione di uno grande stabile commerciale-residenziale, collegato a un autosilo da 400 parcheggi. E sopra la pensilina la possibilità di edificare ulteriori spazi commerciali o per la formazione.

«Lavoro approfondito»

Una cementificazione eccessiva, in soldoni, secondo i contrari. Mentre per la maggioranza della Commissione PR (come riferito da Gabriele Gilardi) e per il Municipio, quanto proposto è stato elaborato sempre tenendo presente il bene del Comune, dovendo per altro fare i conti con parecchie imposizioni cantonali, decisioni di tribunali e, addirittura, la volontà del popolo svizzero che a suo tempo si è espresso chiaramente a favore di uno sviluppo centripeto delle aree urbane. «Non è vero che non v’è stata un’attenta lettura del territorio», ha infine ribattuto il sindaco Stefano Gilardi. «V’è stato un attento lavoro, effettuato da specialisti». Mentre il municipale Renato Canziani ha ricordato che la pensilina sarebbe stata costruita comunque: il Comune ne ha approfittato per trarre più benefici possibili.

