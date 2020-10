La storia attende la Valle Verzasca

Il Comune di Verzasca in questo periodo doveva già girare a pieno regime, ma la COVID-19 ha bloccato anche la tanto attesa aggregazione in valle, facendo slittare i tempi della nascita del nuovo polo periferico che conterà circa 900 abitanti su un territorio peraltro molto vasto che supera i 290 chilometri quadrati. Fatto sta che il prossimo 18 ottobre ci si riprova – sperando che finalmente l’appuntamento con la storia possa andare in porto – e sarà battaglia vera per eleggere l’amministrazione locale che sortirà dall’aggregazione di Brione Verzasca, Corippo (il villaggio più piccolo della Svizzera, attualmente affidato ad un gerente), Frasco, Sonogno e Vogorno con i territori di valle di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo.

In 12 per 5 poltroneSono dodici i candidati in lizza per le cinque poltrone...