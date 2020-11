La storica Villa Beretta diventerà un boutique hotel

Si chiamerà Boutique Hotel Villa Rossa e dalla primavera del 2022 accoglierà i suoi primi ospiti a Muralto in quella che era la residenza della famiglia Beretta, trasformata appunto in un garni cittadino in stile Liberty. Sono infatti sulla linea di partenza i lavori per risanare e trasformare in «boutique hotel» lo stabile che fa biglietto da visita a chi, proveniente da nord, entra a Muralto, e quindi a Locarno, scendendo da via Sempione per approdare alla stazione FFS. Costruita nel 1890 dalla famiglia locarnese che fondò la Birreria Nazionale e ristrutturata nel 1935 dall’architetto Oskar Bölt, la villa è da tempo disabitata e in condizioni piuttosto fatiscenti. L’unica sua funzione, considerando la posizione strategica dell’edificio, è quella di servire da supporto a grandi installazioni...